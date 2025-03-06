В Самаре приостановили торги на запись радионовостей об экономическом развитии региона

Приостановлено определение подрядчика на запись сюжетов для радио об экономическом развитии Самарской области и социально значимых, культурных и общественных событиях региона. Основанием для этого стала жалоба ООО «СВ Медиа. Самара». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Содержание жалобы не раскрывается. Она находится на рассмотрении в самарском УФАС.

Торги на аудиосюжеты соответствующей тематики для радио были объявлены в среду, 5 марта. Заказчиком выступает Управление делами губернатора и правительства Самарской области. Начальная цена контракта составила более 6 млн руб.

Подрядчика должны были определить 12 марта. Предполагается, что работы по договору будут выполнены до 22 декабря 2025 года включительно.

Контракт предусматривает создание новостных сюжетов, которые будут выходить на пяти радиостанциях. Их продолжительность составит не менее 30 сек. с повтором минимум два раза в сутки. При этом на четырех радиостанциях требуется выпустить не менее 240 сюжетов и на еще одной — минимум 250 передач.

Георгий Портнов