Установлены причины тяжелой травмы слесаря на «ЧТЗ-Уралтрак»

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего со слесарем-ремонтником ООО «ЧТЗ-Уралтрак». На производстве нашли нарушения, которые привели к травмам рабочего, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 30 января при ремонте пресса сотрудник находился на высоте 5,9 м. Машинист крана, не убедившись в отсутствии людей на высоте, начал движение мостом крана. В итоге оборудование врезалось в слесаря, он упал и получил тяжелую травму.

Несчастный случай, заключили в Ростехнадзоре, произошел из-за нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, отсутствия контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за работой и соблюдением трудовой дисциплины, а также несогласованности действий сотрудников и подразделений. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности). Устранение причин несчастного случая находится на контроле Ростехнадзора.

Виталина Ярховска