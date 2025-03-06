Облсуд оставил под стражей директора челябинского МУП «Коммет»

Челябинский областной суд не выпустил из-под стражи директора муниципального унитарного предприятий «Коммет» Сергея Кочнева, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе как минимум до 12 апреля, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокат Сергея Кочнева пытался обжаловать постановление Центрального районного суда Челябинска от 13 февраля и просил смягчить меру пресечения до домашнего ареста. По его словам, подзащитный не намерен скрываться от органов предварительного следствия, а домашний арест в полной мере обеспечит надлежащее поведение обвиняемого во время предварительного следствия. Но апелляционный суд оставил постановление первой инстанции без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директор МУП «Коммет» Сергей Кочнев и его заместитель Владимир Горошко были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области 12 февраля. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры подряда с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техобслуживание электросетей МУП «Коммет». На момент сделок сети не принадлежали учреждению, а находились в аренде у ресурсоснабжающей организации, которая занималась их обслуживанием. Несмотря на это руководство МУП принимало якобы выполненные работы оплачивало их, предприниматели после этого возвращали деньги заказчику, считает следствие. Размер причиненного бюджету ущерба оценивается в 2,2 млн руб.