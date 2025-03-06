Путин встретится с вдовой Героя России, погибшего в зоне СВО в Курской области

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с вдовой Героя России Сергея Чебнева — Ольгой Чебневой. Он вручит ей «Золотую Звезду». После этого он посетит филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чебнев

Фото: соцсети Сергея Чебнева Сергей Чебнев

Фото: соцсети Сергея Чебнева

«Президент в рабочем кабинете встретится с Чебневой... Вручит ей "Золотую Звезду" героя Российской Федерации посмертно. Потом она сопроводит его в поездке»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Чебнев погиб при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области. Имел позывной Отмель, командовал батальоном 9-го полка. Он окончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища. За оборону села Малая Локня посмертно удостоен звания Героя России.