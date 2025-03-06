«Единая Россия» планирует назвать кандидата в сенаторы от Тувы в ближайшее время

«Единая Россия» (ЕР) намерена в ближайшее время определиться с кандидатом в члены Совета федерации от законодательной власти Республики Тыва. Об этом заявил секретарь генсовета, первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев.

Господин Якушев возглавляет делегацию руководства партии в рабочей поездке по регионам Дальнего Востока и Сибири. 6 марта делегация находится в Новосибирске.

«Слишком много там, скажем так, внешних факторов, которые на это влияют. Я думаю, в ближайшее время мы дадим ответ на этот вопрос»,— ответил он на вопрос «Ъ-Сибирь» о том, когда ЕР предложит кандидата в сенаторы.

Как писал «Ъ-Сибирь», выборы верховного хурала Тувы прошли в сентябре 2024 года. Подавляющее большинство мест получила ЕР. Но до сих пор республиканский парламент в Совете федерации представляет избранная предыдущим созывом верховного хурала Дина Оюн.

Валерий Лавский