Бывший военнослужащий из Ставрополья получил 6 лет колонии за самоволку

В апреле прошлого года мужчина самовольно оставил воинскую часть в Ставропольском крае. Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 6 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

По собственному признанию осужденного, уйти в самоволку он решил с целью «отдохнуть и подлечиться». Мужчина пробыл дома до 1 января. В этот день его задержали полицейские.

Следствие длилось около года, за это время органы военной полиции собрали необходимую доказательную базу с которой согласился суд.

Николай Аксенов