В Кургане «Совкомбанк» заплатил 250 тыс. рублей за незаконную рекламу

ПАО «Совкомбанк» признало нарушение законодательства о рекламе в Кургане и выплатило штраф в размере 250 тыс. руб. за недостоверную информацию о кредите под залог ПТС. Об этом сообщает Курганское УФАС России.

Комиссия антимонопольного органа установила, что в рекламе было предложение о возможности оформления кредита под залог паспорта транспортного средства. Однако ПТС не может выступать самостоятельным обеспечением по договору займа, поскольку не обладает стоимостной оценкой. Распространяемая информация была признана ненадлежащей, банк привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. руб. Кредитор незамедлительно исполнил обязательства в полном объеме в установленные сроки.

Виталина Ярховска