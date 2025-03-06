В Чебаркуле до голосования допустили двух кандидатов на должность главы

В Чебаркуле конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов двух претендентов на пост главы города. Успешно прошли этапы конкурса временно исполняющий обязанности мэра Михаил Панарин и начальник управления по физкультуре и спорту местной администрации Александр Никулин. Об этом сообщает пресс-служба Чебаркульского горсобрания.

Тест и презентация программ участников конкурса состоялись 6 марта. Помимо Михаила Панарина и Александра Никулина, в качестве претендентов на должность главы заявились начальник управления образования местной администрации Оксана Шалимова и депутат горсобрания Станислав Торопов. Комиссия не допустила их до финального голосования, которое запланировано на 11 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», об отставке главы Чебаркульского городского округа Светланы Виноградовой стало известно 2 февраля. Она покинула пост по собственному желанию. Госпожа Виноградова руководила администрацией Чебаркуля с декабря 2020 года. 5 февраля горсобрание приняло ее отставку. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Михаил Панарин. В администрации он занимал пост заместителя мэра по общим вопросам. Ранее Михаил Панарин не работал в органах местного самоуправления Чебаркульского округа. По данным источника «Ъ-Южный Урал», должность заместителя по общим вопросам появилась в структуре администрации 4 февраля, накануне отставки Светланы Виноградовой.