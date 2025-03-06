Единороссы могут отказаться от праймериз перед выборами в поселениях

«Единая Россия» (ЕР) рассмотрит возможность отказа от праймериз перед выборами в муниципалитетах поселенческого уровня. Об этом сообщил заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме РФ Андрей Исаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Исаев сделал это заявление в Новосибирске в ходе рабочего визита в Новосибирскую область делегации руководства ЕР во главе с секретарем генсовета, первым вице-спикером Совета федерации Владимиром Якушевым. По словам Андрея Исаева, инициатива, названная им «новосибирской», прозвучала 6 марта в ходе «Открытого разговора» федеральных экспертов с представителями местной общественности.

«Если у нас в деревне живет менее тысячи человек, все друг друга хорошо знают, и нам нужно выбрать восемь депутатов, то зачем нам устраивать какие-то праймериз? Вы же хотите усилить позиции первичного отделения? Пусть первичное отделение партии пригласит на свое расширенное заседание всех желающих и вынесет это решение»,— изложил депутат Госдумы РФ аргументы неназванного им автора инициативы. Сам Андрей Исаев назвал это предложение «здравым и разумным».

Как писал «Ъ-Сибирь», 5 марта стартовала подача заявлений для участия в электронном предварительном голосовании ЕР перед выборами в сентябре 2025 года. Выдвигаться претенденты могут до 24 апреля.

Валерий Лавский