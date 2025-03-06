В шести муниципалитетах Кубани строят плавательные бассейны

Вице-губернатор Александр Нестеренко проинспектировал возведение плавательного бассейна в Тимашевске — одного из шести спортивных объектов, строящихся в Краснодарском крае. Работы проводят в рамках развития спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

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В осмотре объекта также участвовали сотрудники краевого департамента строительства, представители местной администрации и подрядных организаций. Всего специалисты строят крытые плавательные бассейны в шести муниципалитетах Кубани — в Тимашевске, Кореновске и Темрюке, станицах Павловской и Староминской, селе Белая глина.

Площадь возводимого бассейна в Тимашевске превысит 4 тыс. кв. м. Сейчас на объекте проводят заливку фундаментной плиты и стен, устанавливают опалубку колонны переходной галереи.

Помимо спортивных объектов, в муниципалитете продолжается строительство образовательных учреждений. В Тимашевске школа №11 получит дополнительный корпус на 400 мест. В станице Медведовской началось возведение нового корпуса к школе №2 на 825 мест, а в станице Новокорсунской строится детский сад, рассчитанный на 160 воспитанников.

Нурий Бзасежев