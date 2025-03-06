Экс-главврач Кызылской ЦКБ не смог обжаловать приговор по делу о мошенничестве

В Туве суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в отношении бывшего главврача Кызылской ЦКБ, бухгалтера этого учреждения и четырех других фигурантов дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке лекарств. Ранее экс-главе больницы назначили 4,5 года колонии общего режима, бухгалтеру — 3,5 года лишения свободы. Также каждого из них обязали выплатить штраф в размере 850 тыс. руб. Кроме того, по итогам последнего судебного заседания обвиняемым ужесточили наказание, на два года лишив права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, злоумышленники действовали с октября 2015-го по июнь 2017 года. Кроме главврача учреждения, в афере были задействованы его супруга и дочь, а также провизор и индивидуальный предприниматель. Правоохранители считают, что фигуранты дела похищали бюджетные средства, заключив фиктивные договора о поставке лекарственных средств, расходных медицинских препаратов и мягкого инвентаря для нужд Кызылской ЦКБ. Суммарный ущерб региональному бюджету превысил 25 млн руб.

Приговор подсудимым был вынесен в июне 2024 года. Супругу главврача приговорили к 5,5 годам колонии, дочь — к 2,5 годам условно. Также условные сроки в два года получили провизор и бизнесмен, которые принимали участие в преступной схеме.

Александра Стрелкова