«ПСЖ просто "возил" "Ливерпуль"»

«Ливерпуль» обыграл «Пари Сен-Жермен» с минимальным счетом (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол, решивший судьбу встречи, Харви Эллиотт забил на 87-й минуте. За развитием событий в Париже следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurelien Morissard / AP Фото: Aurelien Morissard / AP

Это был удивительный матч. ПСЖ, уж простите за сленг, просто «возил» «Ливерпуль». Казалось, что гол хозяев — вопрос времени. И когда мяч в сетку отправил Хвича Кварацхелия, это было логично, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Грузинский полузащитник вообще был заметен, хотя во втором тайме его заменили. Только вот хозяевам это не помогло. Забить, несмотря на тотальное преимущество, они так и не смогли, да еще и пропустили на 87-й минуте.

«Ливерпуль» выиграл, хотя статистика матча пугала экспертов. Представьте, хозяева владели мячом 70% времени и нанесли 27 ударов по воротам соперника. «Ливерпуль» же попал в створ один раз и увез победу. Лучшим игроком матча был признан вратарь красных Алисон Бекер, который вытаскивал все, что можно и нельзя. После финального свистка он говорил о лучшем матче в жизни: «Думаю, это был лучший матч в моей жизни. Но надеюсь, что только на данный момент».

Оговорка голкипера о «лучшем матче в данный момент» понятна. Судьба противостояния «Ливерпуль»—ПСЖ будет решаться на следующей неделе в Англии. Здесь точно пока ничего не ясно, ведь, несмотря на поражение, атака парижан сильнее, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Если мы берем линию атаки в целом, всех трех-четырех футболистов, мне кажется, гораздо более сильная она у "Пари Сен-Жермен", индивидуально прежде всего. Мое личное мнение, что оборона ПСЖ в полном порядке».

В отличие от пары ПСЖ—«Ливерпуль» в противостоянии «Бенфика»— «Барселона» расклад понятней. Да, каталонский клуб выиграл тоже с минимальным счетом (1:0), но нужно сказать, что на 22-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве, красную карточку за фол последний надежды схлопотал защитник Пау Кубарси, но даже этот факт не помог хозяевам. Свой момент нашел Рафинья, заставив комментатора Лионеля Аббу перейти на крик.

В паре «Бавария»—«Байер» тоже без неожиданностей не обошлось. Кое-кто из экспертов перед стартовым свистком считал клуб из Леверкузена фаворитом. По крайней мере, легкой прогулки для хозяев никто не ждал. Но «Байер» провел один из худших матчей в сезоне и пропустил три мяча. 3:0 — победа Мюнхена. И поверить в то, что этот клуб не попадет в четвертьфинал сложно.

Одной ногой в следующей стадии «Интер», который обыграл «Фейеноорд» в Нидерландах (2:0). Так что из восьми пар настоящая борьба за выход ожидается в трех. Это «Реал»—«Атлетико», «Боруссия»—«Лилль» и «Ливерпуль»—ПСЖ. Если конечно не будет чудес, которые, надо сказать, Лига чемпионов нам дарила не раз.

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Владимир Осипов