Удмуртстат подвел экономические итоги января в главных цифрах по отраслям

Объем промышленного производства Удмуртии в январе увеличился на 14,4% год к году, обрабатывающей отрасли здесь же — на 38,7%, сообщает пресс-служба Удмуртстата, подводя экономические итоги месяца.

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Сельское хозяйство показало рост надоев молока на 5,8%, 90,6 тыс. т. Производство скота и птицы при этом снизилось на 1,2%, 12,9 тыс. т, яиц — выросло на 0,6%, до 82,9 млн шт.

В строительстве введено 0,2 млн кв. м жилых домов, что на 21,3% меньше, чем годом ранее, а объем строительных работ снизился на 6,6%. Грузооборот автомобильного транспорта возрос на 24,4%, пассажирооборот увеличился на 2%.

Население республики приобрело в январе товаров на сумму 35,6 млрд руб., что на 9,9% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Расходы на услуги общественного питания выросли на 10,2%, в то время как платные услуги в целом снизились на 0,6%.

Инфляция на потребительском рынке составила 1,5% при сравнении января с декабрем: продовольственные товары, включая напитки, подорожали на 1,7%, непродовольственные — на 0,9%, а услуги — на 1,9%.

Число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 18,5% и составило 2,2 тыс. человек, что составляет 0,3% рабочей силы. На конец января 2025 года в регионе заявлено 14,2 тыс. вакансий.