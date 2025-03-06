Пять лет ареста имущества оценили в 10 тысяч

Суд в Крыму второй год подряд присуждает компании «Риф-Сервис», активы которой стоимостью 130 млн руб. пять лет находятся под арестом в связи с уголовным делом, компенсацию за затягивание расследования. За волокиту с казны в пользу фирмы взыскано 10 тыс. руб. Лишившееся доходов предприятие, владеющее аквапарком в Сакском районе, оказалось на грани банкротства. Эксперты называют такую практику распространенной и считают, что она не способствует формированию инвестклимата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / aquaparkcrimea Фото: vk.com / aquaparkcrimea

Верховный суд Республики Крым удовлетворил административный иск ООО «Риф-Сервис» к федеральному и региональному министерствам внутренних дела РФ, а также Минфину РФ о взыскании компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Предприятие пожаловалось на то, что все его активы — 26 аттракционов, установленных в аквапарке «Банановая республика» в селе Прибрежном Сакского района, бассейны, объекты капитально строительства и прочее имущество, используемое для предоставления услуг отдыхающим общей стоимостью порядка 130 млн руб., пять лет находятся под арестом в рамках уголовного дела. При этом общество не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. Так как компания, была лишена доходов, она утратила платежеспособность. Из-за долга в 30 млн руб. налоговая служба инициировала ее банкротство. Суд с доводами предприятия согласился, но с казны взыскал только 10 тыс. руб. из заявленного 31 млн руб.

Имущество ООО «Риф-Сервис» было арестовано летом 2020 года в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, возникшего в результате корпоративного конфликта. Один из учредителей материнской компании IRB Holding AG (Швейцария) заявил о незаконном завладении его долей в этом и еще одном бизнесе. Общий объем предполагаемого хищения составляет порядка 29 млн руб. По инициативе следствия имущество «дочки» (оборудование аквапарка) было арестовано и передано на хранение. Впоследствии эта мера процессуального принуждения неоднократно продлевалась, а расследование уголовного дела приостанавливалось в связи с тем, что следствие не могло определиться с подозреваемым.

Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Риф-Сервис» зарегистрировано в Москве в 2001 году, его доходы с 2020 года начали падать (пропорционально падению выручки). Со 174 млн руб. в 2019 году они сократились до 618 тыс. руб. в 2023 году.

На бездействие правоохранительных органов владельцы аквапарка жаловались и ранее. В марте прошлого года суд удовлетворил аналогичный иск ООО «Риф-Сервис», взыскав с Российской Федерации 50 тыс. руб. Тогда суд обратил внимание на приостановки расследования и на то, что оно возобновлялось преимущественно для решения вопроса продления сроков ареста, в том числе, на имущество истца. Однако с того времени, как следует из решения крымского суда, характер расследования практически не изменился, в связи с чем, действия по расследованию преступления суд не признал достаточными и эффективными, а длительность ареста имущество «Риф-Сервис» посчитал чрезмерными.

В МВД по республике «Ъ-Кубань» не смогли ответить на вопрос о причинах столь длительного расследования, заблокировавшего активы предприятия, и его перспективах.

Партнер крымской юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Евгения Завацкая, которая защищает владельца аквапарка, считает, что соблюдение справедливого баланса частных и публичных интересов в этой категории дел остается одним из болезненных факторов, сдерживающих частные инвестиции в экономику.

Краснодарский адвокат Алексей Иванов говорит, что случаи нарушения прав предпринимателей в рамках предварительного расследования распространены. «Но я бы не сводил все к действиям одного следователя, потому что обычно над следователем есть большое количество руководителей, которые осуществляют ведомственный надзор за его деятельностью. На самом деле вопрос больше к ним, почему они допускают такую ситуацию в течение долгого времени.

Вопрос — к органам прокуратуры о качестве прокурорского надзора. В тех случаях, когда речь идет о систематическом бездействии, очевидно, что это плод творчества не одного человека. Когда это очевидно, имеет смысл ставить вопрос о признании бездействия следователя незаконным в рамках уголовного судопроизводства либо даже жестче — о возбуждении в отношении него уголовного дела о злоупотреблении полномочиями»,— считает юрист.

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков говорит, что нарушения или недостаточно эффективная работа следственных органов может создать серьезные проблемы бизнесу, вплоть до его ликвидации.

Но чтобы повысить эффективность защиты от них, имеет смысл обращаться в профессиональные бизнес-союзы. «Например, мы можем через свою головную организацию обратиться за защитой предпринимателя в вышестоящие органы власти. Либо другой вариант. В частности, при прокуратуре Краснодарского края, работает общественный совет по защите бизнеса. И там мы регулярно разбираем жалобы предпринимателей на подобные действия правоохранителей. Могу сказать, что в восьми случаях из десяти мы имеем успех. Но, если на уровне региона вопрос не решается, имеет смысл обращаться в Генеральную прокуратуру, администрацию президента. Помогает также огласка в СМИ»,— отмечает он.

Михаил Волкодав