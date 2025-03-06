Жительница Краснодара получила год исправработ за нападение на полицейского

Мировой судья судебного участка № 51 Прикубанского внутригородского округа Краснодара вынес приговор местной жительнице по делу о нападении на соседа-полицейского. Женщину признали виновной в побоях по ст. 116 УК РФ (побои), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, инцидент произошел 26 июля 2024 года около четырех часов утра. Обвиняемая, как выяснило следствие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, включила громкую музыку в своей квартире. Сосед с верхнего этажа пришел к ней с просьбой убавить звук, однако в ответ женщина нанесла ему более 11 ударов вилкой. В ходе судебного заседания подсудимая раскаялась и принесла извинения, которые потерпевший не принял.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Кроме того, с нее взыскано 25 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков