В СВО погиб педагог из Лысьвы

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 41-летний педагог лысьвенской средней общеобразовательной школы №16 Иван Ветошкин. Об этом сообщается на странице учебного заведения в соцсети.

«С 2019 года Иван Ветошкин руководил отрядом "Миротворцы", воспитывая в молодежи патриотизм, ответственность и взаимовыручку. Его труд был высоко оценен: в 2018 году его имя было занесено на виртуальную Доску почета педагогических работников муниципалитета, а в 2022 году награжден Благодарственным письмом управления образования»,— сообщается на странице школы.

В СВО Иван Ветошкин принимал участие по контракту с Министерством обороны РФ. Погиб 27 февраля 2025 года.