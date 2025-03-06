Вузы Кубани приняли на 8,6% больше студентов в 2024 году

Университеты Краснодарского края в 2024 году приняли 12,7 тыс. студентов, это на 8,6% больше, чем за 2022 год. Регион занял восьмое место в топ-12 субъектов РФ по приему абитуриентов с набором более 10 тыс. человек. Об этом сообщается в результате мониторинга НИУ ВШЭ. При этом средний балл ЕГЭ поступивших на Кубани снизился на 1,5 пункта — до 66,2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, принявшие 121,1 тыс. человек (+8,1%) со средним баллом ЕГЭ 74,9. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область с 51,8 тыс. поступивших (+6,1%) и средним баллом 73,1 (-1,2). Замыкает тройку лидеров Свердловская область — 18,7 тыс. учащихся (+9,1%) с баллом 67,2 (-1,5). В соседней Ростовской области вузы приняли 14,2 тыс. человек (-5,4%) со средним баллом 64,7.

Аналитики ВШЭ отмечают, что в 2024 году количество студентов, поступивших на договорной основе, увеличилось на 9,8% (на 15,3 тыс. человек) по сравнению с 2023 годом. Средний балл приема снизился на 0,8 пункта до 64,1. При этом число зачисленных на бюджет выросло меньше — на 1,6%, а средний балл составил 70,2.

По мнению экспертов ВШЭ, региональные университеты сохранили качество приема, несмотря на увеличение количества бюджетных мест. Средний балл приема на бюджет с 2022 года снизился незначительно — с 67,1 до 66,7 балла.

Вячеслав Рыжков