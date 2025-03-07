Компания Центрального рынка вдвое увеличила прибыль за 2024 год

ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющее пермским Центральным рынком, отчиталось о финансовых итогах деятельности за 2024 год. Эти данные ООО «ТК “Центральный”» опубликовало в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Так, выручка предприятия по итогам прошлого года составила 226,1 млн руб., что на 2,9% больше показателей 2023 года (219,6 млн руб.). Чистая прибыль ТК «Центральный» по сравнению с предыдущим годом выросла вдвое (на 107,3%) — до 99,8 млн руб. В 2023 году общество получило 48,1 млн руб. чистой прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «ТК “Центральный”» учреждено Ревазом Шенгелией (он же его гендиректор), основным собственником актива. Это крупнейшее по площади торговое предприятие Перми, занимающее около 10 га в самом центре города. Сейчас компания вовлечена в череду судебных разбирательств. В конце 2024 года городской департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ТК «Центральный», а также к самому Ревазу Шенгелии. В одном из исков мэрия требует освободить землю по ул. Борчанинова от парковки, автомойки и шиномонтажной мастерской. Помимо этого, власти хотят, чтобы господин Шенгелия освободил площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах ул. Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома.

В ходе недавней проверки на предмет нарушений законодательства департамент земельных отношений проинспектировал девять кварталов, охватывающих 82 земельных участка, которые расположены в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов. Власти выявили 28 нарушений земельного законодательства.