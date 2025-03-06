Миасский завод начнет поставлять продукцию на Ближний Восток

ООО «Завод тяжелых машин» (Миасс) запланировало отправку своей продукции в страны Ближнего Востока. Экспорт намечен на вторую половину 2025 года, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.

Предприятие производит более 25 видов специальной техники под брэндом «Хант», среди которых самосвалы, тягачи, шасси, подъемники. В настоящий момент завод работает над оптимизацией линии сборки восьмиколесных шасси.

ООО «Завод тяжелых машин» зарегистрировано в Миассе в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка предприятия составила более 476,5 млн руб., чистый убыток — 6,3 млн руб. Компанией управляет одноименное акционерное общество, руководителем которой является Светлана Пуд, а владельцем 100% доли — Сергей Гаменюк.