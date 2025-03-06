Полиция проведет антинаркотические рейды в популярных у молодежи местах

В Ростовской области с 10 по 19 марта полицейские проведут рейды в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, а также на объектах транспорта с целью выявления несовершеннолетних и молодежи, допускающих незаконное потребление наркотиков, выявления лиц, вовлекающих подростков в потребление наркотиков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно сообщению, таким образом МВД России по Ростовской области реализует на территории региона I этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025».

Операция будет проведена при участии правительства Ростовской области.

Как отмечается в сообщении, в рамках профилактических мероприятий сотрудники МВД совместно с другими ведомствами в общеобразовательных организациях проведут информационно-просветительские мероприятия, направленные на формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью (лекции, обучающие семинары, профилактические беседы).

Сергей Иванов