Дубайский шоколад в Краснодаре оказался одним из самых дорогих в России

Краснодар занял шестое место в рейтинге городов России по стоимости дубайского шоколада со средней ценой 2,3 тыс. руб. за плитку весом 200–250 граммов, следует из исследования 2ГИС. Аналитики сравнили цены в 16 российских городах-миллионниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flowwow.com Фото: flowwow.com

Доступнее всего дубайский шоколад в Ростове-на-Дону, где средняя стоимость плитки составляет 1,2 тыс. руб. Москва оказалась городом, где этот десерт стоит дороже всего — 4, 1 тыс. руб. за плитку.

По данным 2ГИС, прямо сейчас в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20% и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024.

В пресс-службе Wildberries «Ъ-Кубань» рассказали, что в позапрошлом году и до августа прошлого года продажи дубайского шоколада в Краснодарском крае носили штучный характер. Взрывной рост пришелся на сентябрь 2024 года, когда продажи взлетели почти в восемь раз по сравнению с августом. А через месяц, к октябрю 2024 года, оборот утроился по сравнению с сентябрем.

В дальнейшем динамика осталась крайне высокой, пик пришелся на декабрь, когда дубайский шоколад, вероятно, покупали в качестве подарка на Новый год. По сравнению с сентябрем на Wildberries был зафиксирован почти десятикратный рост, а по сравнению с ноябрем оборот в натуральном выражении вырос в 2,5 раза.

Лия Пацан