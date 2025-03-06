В Сочи возбудили уголовные дела по факту кражи на 11,5 млн рублей

В Сочи возбуждены уголовные дела в отношении 25-летнего рецидивиста из Забайкалья, похитившего ценности на 11,5 млн руб. у семи жителей города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранительных органов, фигурант уголовных дел проникал в жилища через окна. Злоумышленник крал драгоценности, денежные средства, сумки известных брендов и деликатесы, в том числе красную икру.

Общий материальный ущерб, нанесенный семи потерпевшим, оценивается в 11,5 млн руб. Похищенные ювелирные изделия преступник реализовывал через знакомых в ломбардах других населенных пунктов, а вырученные средства тратил на личные нужды. Ранее судимый злоумышленник проживал в местной гостинице.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам краж. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Рецидивисту грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Мария Удовик