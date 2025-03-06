За неделю на Ставрополье поднялись цены на лук, бананы и гречку

На Ставрополье за минувшую неделю (с 25 февраля по 3 марта), изменилась цена на некоторые позиции товаров. Один килограмм мороженой рыбы теперь в среднем стоит 338 руб., она подорожала на 2,88%, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами среди подорожавших продуктов оказались лук – 58 руб. (+5,68%), бананы – 202 руб. (+4,11%), гречка – 68 руб. (+1,59%), овощные детские консервы – 761 руб. (+2,41%), мясные консервы – 1250 руб. (+1,06%).

При этом в продуктовом сегменте рынка есть и понижение цен. Теперь средняя стоимость десятка яиц составляет 106 руб., они подешевели на 2,77%. Сахар – 74 руб. (-1,76%), огурцы – 292 руб. (-2,98%), говядина – 626 руб. (-0,31%), свинина – 427 руб. (-0,09%), чай – 1311 руб.(-3,58%), курица – 226 руб. (-1,13%), макароны – 123 руб. (-0,96%), мука – 58 руб. (-0,50%), вареная колбаса – 562 руб. (-0,89%).

Николай Аксенов