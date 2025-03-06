Число закрытых донских фирм в 1,7 раза превысило число открытых за январь

В январе 2025 года в Ростовской области число закрытых коммерческих фирм превысило количество открытых на 1,75 раза, согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России».

В регионе было создано 169 новых предприятий и ликвидировано 297. Аналогичная тенденция наблюдается в большинстве регионов России, за исключением Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

В Южном федеральном округе в январе открыли около 1038 новых предприятий, но ликвидировали 1125. Наивысшие показатели «смертности» бизнеса зафиксированы в Астраханской области и Краснодарском крае, где число закрытых фирм превысило количество открытых на 2,1 раза и 24,5% соответственно. Обратная динамика наблюдалась в Калмыкии и Республике Адыгея, где бизнес открывали чаще в 5 раз и 2 раза.

Северо-Кавказский федеральный округ показал наибольший рост числа открытых предприятий: 591 фирма была создана при ликвидации 429 компаний. Лидерами по динамике бизнеса стали Ингушетия, где новые компании создавались чаще в 2,8 раза, и Северная Осетия с двукратным приростом.

В 2024 году ситуация в Ростовской области также была неблагоприятной: было открыто 2917 коммерческих организаций, но закрыто более 3 тыс. В целом по Южному федеральному округу наблюдалась положительная динамика: создано около 13,8 тыс. предприятий при ликвидации 13,65 тыс.

Тат Гаспарян