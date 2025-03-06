В Прикамье заработает институт наставничества для трудных подростков

Прокуратура Пермского края внесла в региональное заксобрание законопроект, который вслед за федеральным законодательством закрепляет в Прикамье институт наставничества. Автором инициативы выступила краевая прокуратура. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РФ предусмотрен федеральным законом, вступившим в силу 5 февраля 2025 года. Документ предусматривает создание государственной информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование реестра наставников и устанавливает формы поддержки для них и организаций, включенных в реестр. Норма предписывает безвозмездность наставнической деятельности.

Предложенный краевой прокуратурой законопроект предлагает учесть федеральные новации в краевом законе «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Согласно инициативе, принятие решений o назначении, отмене назначения или замене наставника будет отнесено к полномочиям комиссий. Работать с трудными подростками в дальнейшем смогут не только наставники, но и добровольческие организации, реестр которых будет формировать Министерство просвещения РФ.

Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект на апрельском пленарном заседании.