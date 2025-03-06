За два месяца из Самарской области по железной дороге отправили более 3,2 млн тонн грузов

Из Самарской области с начала года отравили более 3,2 млн тонн различных грузов. Из них 1,5 млн тонн — в феврале, сообщает пресс служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За январь и февраль на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области погрузили 0,8 тыс. тонн металлоконструкций, что больше в 4,5 раза показателя за первые два месяца прошлого года.

Кроме этого, за два месяца по Самарской области перевезли 609,5 тыс. тонн (+3,6%) химических и минеральных удобрений, 280,9 тыс. тонн (+7,1%) химикатов и соды, 37,7 тыс. тонн (+63,8%) жмыхов, 1,6 тыс. тонн (рост в 2,5 раза) огнеупоров, 0,9 тыс. тонн (+2,9%) продуктов перемола и 0,9 тыс. тонн (рост в 2,3 раза) черных металлов.

Руфия Кутляева