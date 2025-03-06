«Бионорд Шампунь» выводит уборку российских городов на новый уровень

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) представил «Бионорд Шампунь» – специализированное моющее средство, созданное для уборки и обслуживания улично-дорожной сети в весенне-летний период. Продукт помогает эффективно устранять последствия зимней эксплуатации, включая битумные пятна, солевые отложения и дорожную грязь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно результатам тестирований, «Бионорд Шампунь» демонстрирует в 15 раз большую эффективность по сравнению с обычной водой. Включенный в его состав пеногаситель предотвращает избыточное пенообразование, а дополнительная функция – снижение пылеобразования на только что вымытой поверхности.

«Наш шампунь не только сокращает время и объем работ, но и бережно обращается с покрытием улиц, – подчеркивает ведущий менеджер ТД «УЗПМ» Александр Лагутин. – К тому же он сохраняет дорожную разметку и не вредит окружающей среде».

Средство успешно прошло сертификацию в «Ростесте», получило паспорт безопасности и относится к 4-му классу опасности (малоопасное вещество). Коммунальные службы городов Екатеринбурга, Казани, Перми, Красноярска, Уфы и Новосибирска уже оценили преимущества «Бионорда», снизив при этом расходы на повторные промывки и добившись более чистых улиц.

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных, экологичных противогололедных реагентов «Бионорд». Компания входит в топ-30 крупнейших предприятий Пермского края и имеет производственные площадки в городах Краснокамске (Пермский край) и Долгопрудном (Московская область). Продукция УЗПМ предназначена для сезонного содержания дорог, аэродромов и других инфраструктурных объектов. Противогололедные материалы «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России и входят в топ-100 лучших товаров страны. Их высокое качество и соответствие экологическим требованиям подтверждены официальными сертификатами и заключениями экспертов.

ООО «УЗПМ»