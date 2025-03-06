NY Times: Discord собирается провести IPO

По данным The New York Times (NYT), ссылающейся на неназванные осведомленные источники, игровой мессенджер Discord ведет с банками переговоры по поводу потенциального первичного размещения своих акций на бирже (IPO). В 2021 году в рамках привлечения частных инвестиций Discord был оценен в $15 млрд, текущая оценка неизвестна. Ежемесячная аудитория платформы составляет около 200 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Источники NYT отмечают, что переговоры пока находятся на очень ранней стадии и необязательно могут привести к какому-то соглашению. Discord отказывается комментировать сообщения о возможном IPO. В России платформа была заблокирована в октябре прошлого года. Причиной блокировки Роскомнадзор назвал невыполнение требований ограничить доступ к противоправной информации, размещенной на платформе.

Евгений Хвостик