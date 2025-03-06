В Сочи завершили модернизацию линии электроснабжения

Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили модернизацию линии электроснабжения в Лазаревском районе, заменили около 500 м коммуникаций и очистили два гектара просеки вблизи ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Выполненные работы повысили качество и надежность энергоснабжения в период пикового потребления, особенно в летний курортный сезон. Обновленная линия обеспечивает электричеством три населенных пункта: Сергей-Поле, Разбитый Котел и Васильевку.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, эти мероприятия способствовали улучшению надежности электроснабжения более чем для 5 тыс. жителей Лазаревского района. В прошлом году энергетики проложили свыше 300 км новых линий электропередачи. Работа продолжается во всех районах города.

В 2024 году в Сочи также установлено более 1 тыс. новых опор воздушных линий, реконструировано свыше 100 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Мария Удовик