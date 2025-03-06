Последний этап межвузовского кампуса в Челябинске одобрила Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по третьему этапу строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. В завершающей стадии планируется возвести учебно-научный комплекс с лабораториями и многофункциональный блок с конференц-залами, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Здание учебно-научного комплекса площадью более 40 тыс. кв. м будет состоять из двух соединенных между собой блоков разной этажности. В левой части планируется обустроить атриум с ботаническим садом под стеклянным куполом. В правой части будет внутренний закрытый двор. В комплексе оборудуют различные лаборатории, мастерские, учебные аудитории и классы, кабинеты для преподавателей и актовый зал. Также для студентов и преподавателей здесь разместят спортзал, гербарную, буфеты, кафе и ряд технических помещений.

В многофункциональном комплексе площадью более 10 тыс. кв. м обустроят коворкинги и переговорные, помещения для совместной деятельности и модульные конференц-залы. Это здание будет треугольной формы высотой от одного до трех этажей. «Такой вид здания продиктован требованиями для равномерного распространения звука в помещении, в его концепцию заложено создание естественной акустики общего пространства»,— сообщает Главгосэкспертиза. Кроме того, во время третьего этапа планируется реконструировать лыжероллерную трассу на стадионе кампуса.

Генеральным проектировщиком объектов выступило ООО «Голос.Строительство». Застройщик — ООО «Челябинская концессионная компания.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в рамках первого этапа строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске построены и уже заселены две гостиницы для студентов на 336 мест. В этом году завершится возведение еще шести общежитий на 3 тыс. мест, которые примут студентов в 2026 году. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 16,7 млрд руб.