DOGMA впервые возглавила краевой рейтинг ЕРЗ по суммарному объему ввода жилья

Федеральный девелопер DOGMA занял первое место в ТОП застройщиков Краснодарского края по накопленному объему ввода жилья.

По данным портала ЕРЗ, совокупно c 2016 года компания ввела в эксплуатацию 1,34 млн кв. м жилой площади в 83 многоквартирных домах. За всю 13-летнюю историю компании введено 1,43 млн кв. м жилья в 95 домах.

На 1 марта 2025 года DOGMA улучшила свою позицию в краевом рейтинге, за месяц поднявшись с четвертой строчки на три пункта вверх. Это стало возможным благодаря полученным в феврале разрешениям на ввод четырех корпусов микрорайона «Самолет»1, который компания реализует на Западном обходе Краснодара. В январе также были введены в эксплуатацию два корпуса во второй очереди микрорайона «Парк Победы»2 и три корпуса в микрорайоне DOGMA PARK3.

Всего с начала года компанией сдано 128,9 тысяч кв. м жилой площади. Сейчас девелопер занимает второе место в федеральном рейтинге по объему ввода жилья в 2025 году среди всех застройщиков России. Узнать более подробную информацию о проектах и спецпредложениях компании можно по телефону 8 800 222 22 68, на сайте или в официальном телеграм-канале.

https://1dogma.ru/