Власти Белгородской области рекомендовали вузам выйти с удаленки

Оперативный штаб Белгородской области рекомендовал вузам региона перейти на очную форму обучения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что переход с дистанционного обучения должен осуществляться с «соблюдением всех мер предосторожности» и «обеспечением безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Образовательные учреждения в части районов Белгородской области перешли в дистант осенью 2022 года. Сначала с очной формы обучения сняли школьников, затем студентов колледжей и вузов. В начале 2024 года региональное минобрнауки сообщало о переводе на заочную форму 232 школ, 15 колледжей и 6 вузов и филиалов.

14 февраля власти региона сообщали, что в Белгороде в режим полного дня переходят детские сады, находящиеся на Харгоре. Тогда господин Гладков уточнял, что число детей, которых сады будут принимать, сформируют исходя из количества мест в укрытиях. В Белгородском районе в феврале открыли два детских сада, дежурные группы для дошкольников в четырех учреждениях, а также две школы. В Грайворонском округе открыли дежурные группы для дошкольников в шести учреждениях. В Шебекинском округе на очный формат перевели одну среднюю школу и школу искусств.

Полина Мотызлевская