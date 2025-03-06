В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с участием «Лады Приоры» и «Газели»

На 514 км автодороги Казань — Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

По предварительным данным ведомства, «51-летний водитель автомобиля “Лада Приора” двигался со стороны Казани в сторону Оренбурга». Он выехал на встречную полосу и не справился с управлением, в результате столкнулся «с двигающимся во встречном направлении автомобилем “Газель”, под управлением 38- летнего водителя».

В результате ДТП пассажирка «Лады Приоры» доставили в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева