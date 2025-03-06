Началась подготовка к установке самолета на проспекте Фрунзе

В Ярославле на проспекте Фрунзе, у пересечения с улицей Чернопрудной, начались работы по созданию мемориального сквера «Сокол», посвященного военным летчикам города. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз памятника

Фото: мэрия Ярославля Эскиз памятника

Фото: мэрия Ярославля

Инициатива создания сквера принадлежит ветеранам района Сокол. На месте будущего сквера во время Великой Отечественной войны располагался аэродром, игравший важную роль в защите неба. После войны здесь базировался 147-й гвардейский авиаполк, один из первых в СССР получивших реактивные истребители МИГ-15.

В центре сквера планируется установить самолет МИГ-15, который уже доставлен в Ярославль и проходит реставрацию. Эскизный проект разработал ярославский Центр развития городских территорий, созданный для улучшения благоустройства города с участием горожан и инвесторов. Открытие сквера запланировано на День Победы.