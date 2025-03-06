На фоне проверок дискаунтеров «Светофор» у пермской компании сети сменился директор

В ООО «Торгсервис 59», управляющем пермскими дискаунтерами сети «Светофор», сменилось руководство. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», 5 марта 2025 года организацию возглавила Лариса Сулейманова. Госпожа Сулейманова сменила на этом посту Анастасию Джаванханову, руководившую компанией «Торгсервис 59» с июня 2024 года.

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Лариса Сулейманова в 2017–2018 годах управляла компаниями «Светофора» ООО «Торгсервис 238» и ООО «Торгсервис 138», зарегистрированными в Иркутске. Кроме того, с августа 2024 года госпожа Сулейманова занимает пост директора в ижевской компании «Светофора» — ООО «Торгсервис 18».

Сеть «Светофор» — российская розничная сеть товаров повседневного спроса. Компания позиционирует свои супермаркеты «жесткими дискаунтерами», где низкие цены на продукты достигаются за счет неширокого ассортимента, минимального оформления торгового зала, паллетной выкладки изделий и малого числа персонала.

Сейчас в результате проверок Роспотребнадзора в «Светофорах» и обнаруженных в их ходе нарушений в регионах России, в том числе в Прикамье, закрываются дискаунтеры сети. Краевое управление Роспотребнадзора проверило 52 торговые точки «Светофор» на предмет нарушений санитарного законодательства. В этих в магазинах было изъято 111 партий небезопасной пищевой продукции общим объемом более 4,2 тонны.