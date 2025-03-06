В Челябинской области число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 12%

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Челябинской области вырос на 12% на девятой неделе года по сравнению с предыдущей. Увеличение числа заразившихся отмечается еженедельно, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, но не уточняет уровень превышения эпидемического порога.

На Южном Урале растет число заболевших гриппом. В структуре лабораторно подтвержденных случаев лидирует вирус гриппа В — почти 60%. Почти у 30% инфицированных выявлен «свиной» грипп АH1N1, еще у 10,6% — грипп А. Среди вирусов негриппозной этиологии активно выявляются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус.