Нижегородские промышленники попросили господдержку из-за ключевой ставки

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) предложила областному правительству меры по снижению негативных последствий в экономике. Об этом говорится в докладе минэкономразвития Нижегородской области о развитии конкуренции в регионе за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам анкетирования в IV квартале 2024 года в НАПП сообщили, что высокая ключевая ставка ЦБ размере 21% ухудшила финансовое положение предприятий. «Наиболее остро эта тенденция отражается на предприятиях металлургии и металлообработки. Отмечается рост просроченной дебиторской задолженности до 30%. В два раза снижен объем привлекаемых кредитных ресурсов. Приостановлены инвестиционные программы и рассматривается возможность снижения расходов на реализацию социальных программ», — отметили в НАПП.

По мнению ассоциации, это создает угрозу реализации федерального проекта «Профессионалитет», поддержке молодых специалистов, обеспечению работников жильем, дополнительному медицинскому обеспечению и участию предприятий в программах социально-экономического развития муниципалитетов.

Промышленники предложили правительству предоставить системообразующим предприятиям субсидии на возмещение затрат на производство, госгарантии по кредитам или облигационным займам, отсрочку по уплате налогов и сборов, а также расширить программы фонда развития промышленности для ОПК и снизить надбавку к ключевой ставке со стороны банков.

Индекс промышленного производства в 2024 году составил 103,3% в годовом выражении, отгрузка предприятий превысила 2 трлн руб.

Владимир Зубарев