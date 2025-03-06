Объем ввода жилья в Башкирии в начале года снизился на 65%

По данным Башстата, в январе этого года в Башкирии введено в эксплуатацию 140,9 тыс. кв. м жилья, что составляет всего 34,7% от показателей первого месяца 2024 года. К декабрю падение составило 73,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая площадь жилья, построенного к январю за счет строительных компаний, составила 500 кв. м (падение год к году — 99,6%). 140,4 тыс. кв. м введены в сегменте ИЖС (падение — 57,9%).

Снижение также наблюдается и в количестве готовых к эксплуатации квартир — в первый месяц года введено 1268 квартир, что составляет 26,8% от января 2024 года.

Идэль Гумеров