В Нижнем Новгороде обострилась конкуренция между перевозчиками

Нижегородские частные пассажирские перевозчики не в силах самостоятельно конкурировать с государственными и муниципальными. Об этом говорится в докладе минэкономразвития Нижегородской области о развитии конкуренции в регионе за 2024 год со ссылкой на обращения предпринимателей в «Опору России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нем отмечается, что муниципальные транспортные предприятия обновляют подвижной состав за счет бюджета, тогда как частные перевозчики – за свой счет. «Более того, стоимость одной единицы техники в среднем увеличилась в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Одновременно с этим происходит увеличение стоимости топлива, запасных частей и заработных плат сотрудников», — говорится в докладе.

Кроме того, средняя стоимость транзакции в ноябре 2024 года составила 30,7 руб., что сопоставимо с показателем, отмеченным несколько лет назад. Наконец, закупки по новым маршрутам сейчас проводятся без учета маршрутов действующих перевозчиков, а доля услуг по перевозке пассажиров частниками снижается.

Владимир Зубарев