В Никольском районе прокуратура добилась устранения свалки в лесу

В Никольском районе Пензенской области ликвидировали несанкционированную свалку в лесу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды прокуратура Никольского района летом минувшего года обнаружила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов площадью не менее 1,2 га в районе села Мокрая Поляна. Надзорное ведомство внесло представление главе администрации Никольского района, но свалку так и не устранили.

Прокуратура попросила суд обязать орган местного самоуправления ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Суд удовлетворил требование, судебное решение было исполнено.

Павел Фролов