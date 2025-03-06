Интеллектуальная транспортная система Удмуртии будет регулировать дорожный поток

Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», в Удмуртии создадут государственную интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая будет автоматизировать управление дорожным движением в городах с населением свыше 300 тыс. человек. Это следует из постановление правительства республики. Документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сейчас к таким городам в регионе можно отнести только Ижевск. До 1 августа должны разработать и утвердить документацию системы, а также разместить ее в Центре обработки данных региона.

По общим положениям, система среди прочего будет способствовать достижению транспортного баланса между пропускной способностью дорожной сети и ее реальной загрузкой. Она будет работать в режиме реального времени. ИТС будет учитывать метеомониторинг и загруженность парковочных пространств, работу светофоров, чрезвычайные ситуации и приоритет движения транспорта.

Как следует из копии распоряжения, оператором системы выступит минтранс республики, координатором — минцифры, администратором — региональный «Управтодор». Поставщиками данных и участниками программы выступят другие ведомства, а также их учреждения.