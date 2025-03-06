Игорь Сорокин: в Ростовской области построят новые объекты энергетики

Ростовская область предпринимает меры для укрепления энергетической безопасности и надёжного снабжения в периоды пиковых нагрузок. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

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На всероссийском совещании под руководством министра энергетики России Сергея Цивилева обсуждались вопросы развития энергетической системы юга страны.

«В ближайшие пять лет в донском регионе планируются масштабная реконструкция и строительство ряда крупных энергетических объектов. В частности, будут установлены дополнительные трансформаторы на подстанциях «Ростовская» и «Шахты», построена новая подстанция «Левенцовская», а также реализованы другие важные проекты. Это позволит обеспечить электроэнергией как новые жилые микрорайоны, так и развивающиеся промышленные предприятия»,— подчеркнул замглавы региона.

Игорь Сорокин отметил важность сотрудничества с компанией «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В прошлом году было подписано соглашение, позволившее начать работы на 97 объектах в десяти районах области. К 2030 году планируется обновить более 350 километров электросетей и около 100 трансформаторных подстанций.

С 2025 года «Ростовэнерго» стала системообразующей сетевой организацией в регионе, что позволит обеспечить единые стандарты качества энергоснабжения. Заместитель губернатора также отметил устойчивый рост энергопотребления: за последние пять лет мощность генерации выросла на 6,5%, а потребление энергии — на 8%. Сегодня установленная мощность электростанций в области составляет около 8 тысяч мегаватт.

Тат Гаспарян