Следствие просит ужесточить меру пресечения жене бывшего мэра Сочи

Следственные органы подали ходатайство в Мещанский суд Москвы об изменении меры пресечения Янине Копайгородской, супруге экс-главы Сочи Алексея Копайгородского. Правоохранительные органы настаивают на замене домашнего ареста на заключение под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на защитника обвиняемой Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Янину прямо сейчас везут в районный суд для ужесточения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу якобы из-за того, что она пыталась оказать давление на какого-то свидетеля»,— цитирует агентство адвоката.

Янину Копайгородскую обвиняют в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Ее супруг Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре 2024 года его арестовали по делу о растрате, а в ноябре под домашний арест отправили и его жену.

Имущество семьи Копайгородского и связанных с ним лиц арестовали в октябре прошлого года. В ноябре суд продлил срок ареста бывшего мэра до 17 февраля 2025 года.

В декабре 2024 года против Алексея Копайгородского возбудили новое уголовное дело. Следствие полагает, что в ноябре 2023 года экс-мэр Сочи через жену получил от местного предпринимателя взятку в размере 43 млн руб. Взятка сопряжена с вымогательством.

В январе 2025 года суд продлил срок домашнего ареста Янине Копайгородской до 17 февраля, а 12 февраля — до 17 мая. Защита заявляла о намерении обжаловать оба решения.

Также известно, что 1 марта Янина Копайгородская подала иск в Замоскворецкий суд Москвы к Минфину России и МВД, требуя погасить проценты по арестованному кредиту.

Мария Удовик