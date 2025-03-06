Следствие просит ужесточить меру пресечения жене бывшего мэра Сочи
Следственные органы подали ходатайство в Мещанский суд Москвы об изменении меры пресечения Янине Копайгородской, супруге экс-главы Сочи Алексея Копайгородского. Правоохранительные органы настаивают на замене домашнего ареста на заключение под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на защитника обвиняемой Елизавету Меткину.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Янину прямо сейчас везут в районный суд для ужесточения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу якобы из-за того, что она пыталась оказать давление на какого-то свидетеля»,— цитирует агентство адвоката.
Янину Копайгородскую обвиняют в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Ее супруг Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре 2024 года его арестовали по делу о растрате, а в ноябре под домашний арест отправили и его жену.
Имущество семьи Копайгородского и связанных с ним лиц арестовали в октябре прошлого года. В ноябре суд продлил срок ареста бывшего мэра до 17 февраля 2025 года.
В декабре 2024 года против Алексея Копайгородского возбудили новое уголовное дело. Следствие полагает, что в ноябре 2023 года экс-мэр Сочи через жену получил от местного предпринимателя взятку в размере 43 млн руб. Взятка сопряжена с вымогательством.
В январе 2025 года суд продлил срок домашнего ареста Янине Копайгородской до 17 февраля, а 12 февраля — до 17 мая. Защита заявляла о намерении обжаловать оба решения.
Также известно, что 1 марта Янина Копайгородская подала иск в Замоскворецкий суд Москвы к Минфину России и МВД, требуя погасить проценты по арестованному кредиту.