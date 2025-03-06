35% опрошенных SuperJob видят сны о трудовых буднях

Сервис по поиску работы SuperJob расспросил россиян о том, как часто им снится работа. Согласно результатам исследования, 35% респондентов даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 372 населенных пунктов во всех округах страны. Женщины видят сны о работе чаще мужчин (36% против 34%), россияне до 35 лет — чаще, чем те, кто старше (40% против 33%).

Среди опрошенных с заработком до 49,9 тыс. в месяц работа снится 33%, с зарплатой 50–99 тыс. руб. — 43%, с зарплатой от 100 тыс. руб. — 38%.

Полина Мотызлевская