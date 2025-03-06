В Ставрополе осудили четырех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Кировский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб., сообщает прокуратура Ставропольского края.

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Суд учитывал и то, что в ходе беспорядков были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности. А это повлекло полную блокировку работы аэропорта: задержку и отмену рейсов, перенаправление их в другие аэропорты.

«Они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)»,— следует из приговора суда.

К доказанным обвинениям добавилось и то, что против 30 представителей власти, в основном сотрудников полиции, подсудимые применяли физическую силу

Отбывать наказание четверо жителей Дагестана будут в исправительной колонии общего режима.

Николай Аксенов