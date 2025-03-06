В Красноярском крае завели дело о злоупотреблениях при постройке спортобъекта

Уголовное дело о злоупотреблениях при возведении спортивного сооружения возбудили в отделе МВД «Ирбейский» Красноярского края. Об этом сообщает интернет-ресурс МВД медиа.

По данным полиции, в июле-сентябре 2023 года руководитель одного из отделов муниципального учреждения заключила с коммерсантом три контракта на строительство футбольного поля с велодорожкой в Саянском районе. Согласно условиям соглашения, работы должны были завершиться к концу того же года, но были выполнены лишь частично.

Тем не менее, муниципальная чиновница подписала акты приемки работ и распорядилась перечислить подрядчику полную оплату по контрактам. При этом, говорится в деле, в дальнейшем работы по завершению строительства спортобъекта не проводились.

В отношении чиновницы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), с нее взяли обязательство о явке.

Илья Николаев