Ассоциация искусственного интеллекта просит отпустить ректора УлГТУ из СИЗО

Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) выступила с ходатайством об изменении меры пресечения на более мягкую ректору Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежде Ярушкиной. Текст ходатайства разместило в минувшее среду IT-сообщество региона в своем Telegram-канале, созданном в защиту ректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор УлГТУ Надежда Ярушкина

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Ректор УлГТУ Надежда Ярушкина

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

РАИИ включает в себя 43 региональных отделения, она объединяет более 250 ведущих ученых России и стран СНГ в области искусственного интеллекта.

Надежда Ярушкина и еще трое руководителей подразделений УлГТУ были задержаны 6 февраля. На следующий день им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суд по ходатайству следствия избрал в отношении ректора меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства». По данным СУ СКР, с 2022 года по 2025 год «было необоснованно зачислено 129 иностранных студентов», ущерб бюджету РФ оценивается в сумму около 20 млн руб.

С обращениями об изменении меры пресечения уважаемому ректору и заслуженному ученому выступили жители региона (под петицией в адрес президента РФ подписались 1700 человек), аналогичную просьбу в своих обращениях высказали представители IT-сообщества региона, Общественная палата Ульяновской области, преподаватели и ученые УлГТУ, сотрудники ульяновского педуниверситета, Ульяновского механического завода, НИИ авиастроения. Но 13 февраля облсуд оставил в силе решение районного суда, оставив 62-летнего ректора в СИЗО.

Ходатайство РАИИ было подготовлено еще 12 февраля, накануне заседания облсуда по апелляционной жалобе адвоката, но известно о нем стало только в минувшую среду. В ходатайстве отмечается, что доктор технических наук Надежда Ярушкина является «признанным в общероссийском масштабе» специалистом в сфере искусственного интеллекта, под ее руководством проходили международные конференции в этой сфере, она — известный ученый, «один из самых значимых в области искусственного интеллекта», «ее труды процитированы более 3200 раз российскими и международными исследователями». РАИИ называет Надежду Ярушкину «человеком с высокими моральными качествами».

Адвокат Надежды Ярушкиной Денис Бондарь сообщил «Ъ-Волга», что в понедельник он направил кассационную жалобу на решение суда по мере пресечения и в ходе заседания кассационного суда заседания обязательно зачитает также и ходатайство РАИИ.

Сергей Титов, Ульяновск