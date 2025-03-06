Суд взыскал с Чугуновского спиртзавода 670 тыс. рублей ущерба природе

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Спиртзавод Чугуновский» Novabev Group о взыскании ущерба окружающей среде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из карточки дела следует, что истец потребовал от ответчика выплатить 728 тыс. руб. за причинный вред реке Чугунка, доказывая, что стоки предприятия негативно влияют на водный объект. Представители завода настаивали, что истец не доказал негативные последствия от стоков с превышением предельной концентрации загрязняющих веществ, а предприятие внесло повышенную плату за сверхнормативный сброс, что является эквивалентом возмещения ущерба. Они добавили, что завод устранил загрязнение, купив очистное оборудование за 12,1 млн руб.

Однако суд решил, что юристы завода не доказали снижения показателей загрязняющих веществ после покупки оборудования, а затраты на текущий ремонт не могут быть засчитаны в счет возмещения вреда, поскольку предприятие как водопользователь обязано содержать оборудование исправным. В итоге с завода решено взыскать 669,8 тыс. руб.

В июле 2024 года Воротынский райсуд обязал спиртзавод обеспечить нормативную очистку сточных вод и оштрафовал предприятие на 850 тыс. руб. В октябре прошлого года в связи с загрязнением Чугунки Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приостановила лицензию завода.

Владимир Зубарев