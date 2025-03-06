«Кажется, что Старый Свет сдался»

Владимир Зеленский анонсировал новый раунд диалога Киева и Вашингтона. В Белом доме подтвердили, что стороны начнут консультации с целью сближения позиций и укрепления мер доверия. Результаты впоследствии передадут Москве для ознакомления. На фоне этих событий открывается экстренный саммит Евросоюза. Страны-участницы так и не смогли согласовать меры поддержки Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный план Дональда Трампа обретает реальные черты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации подтвердил, что представители Украины и США начали подготовку двусторонней встречи, которая может состояться в ближайшее время. Возможно, на следующей неделе. Об этом ранее договорились по телефону глава офиса украинского президента Андрей Ермак и советник по национальной безопасности Майк Уолц. Предварительный план выглядит следующим образом: стороны намерены согласовать позиции на счет того, каким они видят дальнейшее мирное урегулирование, затем встретиться и подготовить некий общий документ. После этого, как выразился господин Уолц, предполагается передать все это русским.

Как можно понять, на этом этапе поставки оружия и разведданных Киеву возобновятся. Далее по логике вещей Москва рассмотрит то, о чем договорились украинцы с американцами, и вынесет свой вердикт. В случае положительного ответа, по крайней мере, согласия все это обсуждать и двигаться дальше, теоретически можно выходить на большие мирные переговоры. Если же реакция Кремля будет резко негативной, тогда, следуя логике Вашингтона, давление будет оказано уже на Россию. Впрочем, не будем забегать вперед. Наверное, в каком-то промежутке будет подписана та самая сделка по редкоземельным минералам. Похоже, в данный момент она ушла на второй план, что неудивительно.

В условиях боевых действий очень сложно составлять карту инвестиций. Европейские партнеры оценили происходящее положительно. В частности, все еще канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора согласились, внимание, с важностью руководящей роли Дональда Трампа в достижении скорейшего прекращения огня. Кажется, что Старый Свет сдался.

Или, скажем мягче, европейские представители без особого сопротивления передали если не тупиковый, то очень сложный вопрос президенту Соединенных Штатов. Это то, чего они в той или иной степени добиваются с 2014 года.

Если импульсивный коллега провалится, что очень вероятно, тогда значимость президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, кандидата на пост главы германского правительства Фридриха Мерца и других серьезно возрастет. А если нет, тогда они всегда смогут разделить с ним успех, отметить свой вклад. Главное, не заниматься самим. Во всех отношениях это, безусловно, выигрышная позиция.

Как бы то ни было, Трамп сломал повестку нынешнего экстренного саммита ЕС. Теперь участники смело могут выдохнуть, отнести кричащую тему Украины на второй план и вплотную заняться укреплением собственной безопасности под красивым называнием ReArm Europe — «Перевооружение Европы». К слову, планы расширения военной поддержки Украины традиционно блокирует Виктор Орбан. В общем, ждем нового этапа уже с участием Российской Федерации. С высокой долей уверенности можно сказать, что легким он точно не будет.

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Дмитрий Дризе