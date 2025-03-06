На благоустройство сквера имени Гастелло в Уфе выделили до 39 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы на аукционе 18 марта выберет подрядчика благоустройства сквера имени Гастелло, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 39 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидий из бюджета республики.

Сквер расположен напротив одноименного парка, на территории, ограниченной Сельской Богородской и Петрозаводской улицами и Индустриальным шоссе.

Работы необходимо провести до июля. Предлагается разместить на территории зоны тихого отдыха и транзитного маршрута, указано в документации.

Проектом предусмотрено устройство наружного освещения территории, обновление асфальтобетонного покрытия и плодородного слоя газона, демонтаж аварийных деревьев. В сквере установят 12 скамеек, шесть урн, две входные арки, посадят четыре ели.

Майя Иванова